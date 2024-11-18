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Україна тепер може атакувати далекобійними ракетами військові об'єкти в РФ, - Науседа

Понеділок 18 листопада 2024 02:57
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Україна тепер може атакувати далекобійними ракетами військові об'єкти в РФ, - Науседа Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що зняття країнами Заходу обмежень для України на удари наданими далекобійними ракетами углиб території РФ стане поворотним моментом у війні. Про надання такого дозволу Києву з боку Вашингтона, Лондона та Парижа писала преса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) глави литовської держави.

Литовський президент привітав відповідне рішення.

"День настав! Україна тепер може націлюватися на військові об’єкти в Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент для України у боротьбі з агресором Росією", - йдеться в публікації Науседи в соцмережі.

При цьому лідер Литви зазначив, що покласти край російській широкомасштабній військовій агресії проти України можна лише з позиції сили.

"Через слабкість миру не досягти. Мир - нагорода сильним. Тримайся, Україно!" - пише Науседа.

Україна тепер може атакувати далекобійними ракетами військові об'єкти в РФ, - Науседа

Повідомлення про дозвіл США, Франції та Британії для України на далекобійні удари

Нагадаємо, що Україна протягом тривалого часу неодноразово зверталася до західних партнерів, зокрема до США, з проханням зняти встановлені обмеження на використання їх озброєння для ударів по військових об'єктах РФ, що розташовані вглибині території країни-агресора.

Проте офіційний Вашингтон обережно ставився до таких запитів з боку Києва.

Разом з тим вчора, 17 листопада, західні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використовувати американську зброю для ударів по території РФ. Зокрема - бити ракетами ATACMS.

Після цього, за даними західної преси, дозвіл Україні на далекобійні удари по території РФ ракетами SCALP та Storm Shadow дали Франція та Британія. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський вже відреагував на повідомлення про дозвіл від США, Британії та Франції бити ракетами по РФ.

Додамо, вчора також з'явилися повідомлення в ЗМІ про те, що Україна може ударити ракетами ATACMS по Росії вже найближчими днями.

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Литва ATACMS Війна Росії проти України Ракетний удар
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