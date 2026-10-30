Україна та Угорщина готують міжурядову комісію через блокування останніх кластерів

Робота міжурядової комісії

За словами Тихого, у листопаді запрацює міжурядова комісія, зокрема з питання блокування Угорщиною двох останніх переговорних кластерів.

"Наступного місяця, точну дату пізніше повідомимо, буде така міжурядова комісія. Команда зараз працює, готується до цієї зустрічі", - уточнив речник.

Речник зазначив, що спільна комісія України та Угорщини матиме достатньо широкий порядок денний: від економіки до питань захисту прав меншин.

"Ця адженда українсько-угорська там буде обговорена", - уточнив він.

На його думку, це є позитивним знаком - нормалізація відносин та рух вперед - які потрібні Україні.

Тихий подякував угорським партнерам за конструктив та готовність рухатися далі.