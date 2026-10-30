Україна та Угорщина готують міжурядову комісію через блокування останніх кластерів

Міжурядова комісія розгляне питання блокування Угорщиною переговорних кластерів. Це необхідно для вступу України в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого на брифінгу.
За словами Тихого, у листопаді запрацює міжурядова комісія, зокрема з питання блокування Угорщиною двох останніх переговорних кластерів.
"Наступного місяця, точну дату пізніше повідомимо, буде така міжурядова комісія. Команда зараз працює, готується до цієї зустрічі", - уточнив речник.
Речник зазначив, що спільна комісія України та Угорщини матиме достатньо широкий порядок денний: від економіки до питань захисту прав меншин.
"Ця адженда українсько-угорська там буде обговорена", - уточнив він.
На його думку, це є позитивним знаком - нормалізація відносин та рух вперед - які потрібні Україні.
Тихий подякував угорським партнерам за конструктив та готовність рухатися далі.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна розраховує до кінця року відкрити всі шість переговорних кластерів у межах вступу до ЄC, зазначив міністір закордонних справ Андрій Сибіга.
Наразі політичних перешкод для цього більше немає, зокрема - після врегулювання відносин з Угорщиною.
Крім того, Україна зможе вести перемовини щодо вступу в ЄС ще у двох кластерах. Це "Внутрішній ринок і конкурентоспроможність" та "Інклюзивне зростання".
Також повідомлялося, що 7 жовтня Угорщина дала "зелене світло" переговорам ще у двох кластерах для вступу України в ЄС.