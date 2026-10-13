Україна зробила важливий крок для вступу в ЄС: відкрито ще два кластери

Україна зможе вести перемовини щодо вступу в ЄС ще у двох кластерах. Це "Внутрішній ринок і конкурентоспроможність" та "Інклюзивне зростання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського у Telegram і комісарки ЄС з питань розширення Марти Кос у Х.

Зеленський про відкриття кластерів

Президент зазначив, що 13 жовтня Україна зробила ще один важливий крок на шляху до вступу в ЄС, відкривши кластери 2 і 3.

"Дякую Мікхолу Мартіну, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн і кожній країні - члену Євросоюзу за підтримку", - каже президент.

Зеленський зауважив, що тільки всі країни Європи разом - сильніші.

"Важливо, щоб ми всі продовжили цю динаміку й відкрили два останні кластери до кінця року, щоб усі шість переговорних кластерів були відкриті. Україна на це заслуговує. Дякую всім, хто підтримує Україну!" - зазначив він.

Українці прокладають шлях в ЄС

Марта Кос зауважила, що попри невпинну агресію Росії, "українці продовжують прокладати собі шлях до членства в ЄС".

"Сьогодні ми визнали цей прогрес, відкривши ще два переговорні кластери: "Внутрішній ринок і конкурентоспроможність", а також "Інклюзивне зростання", - каже вона.

Реформи в рамках цих кластерів, за словами Кос, допоможуть:

підготуватися до реконструкції України,

залучити інвестиції,

модернізувати економіку,

створити робочі місця.

"Як одного з наших лідерів, ми маємо намір продовжувати підтримувати Україну та підтримувати цей прогрес", - каже Кос.