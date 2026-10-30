Украина и Венгрия готовят межправительственную комиссию из-за блокирования последних кластеров

Работа межправительственной комиссии

По словам Тихого, в ноябре заработает межправительственная комиссия, в частности, по вопросу блокирования Венгрией двух последних переговорных кластеров.

"В следующем месяце, точную дату позже сообщим, будет такая межправительственная комиссия. Команда сейчас работает, готовится к этой встрече", - уточнил спикер.

Спикер отметил, что у совместной комиссии Украины и Венгрии будет достаточно широкая повестка дня: от экономики до вопросов защиты прав меньшинств.

"Эта адженда украино-венгерская там будет обсуждена", - уточнил он.

По его мнению, это положительный знак - нормализация отношений и движение вперед - которые нужны Украине.

Тихий поблагодарил венгерских партнеров за конструктив и готовность двигаться дальше.