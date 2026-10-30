Украина и Венгрия готовят межправительственную комиссию из-за блокирования последних кластеров

Межправительственная комиссия рассмотрит вопрос блокирования Венгрией переговорных кластеров. Это необходимо для вступления Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого на брифинге.
По словам Тихого, в ноябре заработает межправительственная комиссия, в частности, по вопросу блокирования Венгрией двух последних переговорных кластеров.
"В следующем месяце, точную дату позже сообщим, будет такая межправительственная комиссия. Команда сейчас работает, готовится к этой встрече", - уточнил спикер.
Спикер отметил, что у совместной комиссии Украины и Венгрии будет достаточно широкая повестка дня: от экономики до вопросов защиты прав меньшинств.
"Эта адженда украино-венгерская там будет обсуждена", - уточнил он.
По его мнению, это положительный знак - нормализация отношений и движение вперед - которые нужны Украине.
Тихий поблагодарил венгерских партнеров за конструктив и готовность двигаться дальше.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина рассчитывает до конца года открыть все шесть переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС, отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Политических препятствий для этого больше нет, в частности - после урегулирования отношений с Венгрией.
Кроме того, Украина сможет вести переговоры о вступлении в ЕС еще в двух кластерах. Это "Внутренний рынок и конкурентоспособность" и "Инклюзивный рост".
Также сообщалось, что 7 октября Венгрия дала "зеленый свет" переговорам еще в двух кластерах для вступления Украины в ЕС.