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Украина и Венгрия готовят межправительственную комиссию из-за блокирования последних кластеров

17:26 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Фото: Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Межправительственная комиссия рассмотрит вопрос блокирования Венгрией переговорных кластеров. Это необходимо для вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого на брифинге.

Работа межправительственной комиссии

По словам Тихого, в ноябре заработает межправительственная комиссия, в частности, по вопросу блокирования Венгрией двух последних переговорных кластеров.

"В следующем месяце, точную дату позже сообщим, будет такая межправительственная комиссия. Команда сейчас работает, готовится к этой встрече", - уточнил спикер.

Спикер отметил, что у совместной комиссии Украины и Венгрии будет достаточно широкая повестка дня: от экономики до вопросов защиты прав меньшинств.

"Эта адженда украино-венгерская там будет обсуждена", - уточнил он.

По его мнению, это положительный знак - нормализация отношений и движение вперед - которые нужны Украине.

Тихий поблагодарил венгерских партнеров за конструктив и готовность двигаться дальше.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина рассчитывает до конца года открыть все шесть переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС, отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Политических препятствий для этого больше нет, в частности - после урегулирования отношений с Венгрией.

Кроме того, Украина сможет вести переговоры о вступлении в ЕС еще в двух кластерах. Это "Внутренний рынок и конкурентоспособность" и "Инклюзивный рост".

Также сообщалось, что 7 октября Венгрия дала "зеленый свет" переговорам еще в двух кластерах для вступления Украины в ЕС.

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