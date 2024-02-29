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Україна та Туреччина продовжать транспортний безвіз

Четвер 29 лютого 2024 21:43
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Україна та Туреччина продовжать транспортний безвіз Ілюстративне фото: Україна та Туреччина продовжать транспортний безвіз (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна та Туреччина домовились щодо продовження транспортного безвізу вантажних перевезень. Також бездозвільний проїзд діє для в'їзду порожніх вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінвідновлення.

"З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% - автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", - розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков

За його словами, у результаті домовленостей сторонам більше не потрібен дозвіл для виконання вантажних і транзитних перевезень. Також бездозвільний проїзд діє для в'їзду порожніх вантажівок.

Також Україна та Туреччина домовили про збільшення кількості дозволів на вантажні перевезення до/з третіх країн та автобусні перевезення до 3,5 тис. дозволів і 400 дозволів відповідно.

"Ведемо роботу, щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень – домовились про 400 дозволів на такі поїздки. Найближчим часом частина цих дозволів буде доставлена до України для видачі перевізникам", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Робота "Зернового коридору"

У середині липня минулого року Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна вирішила відновити експорт без участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагалися перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому числі ударами по портах та інфраструктурі.

Вже у серпні Україна відкрила тимчасові коридори цивільних торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Раніше на цьому тижні віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков зазначив, що Україна за 6 місяців експортувала понад 20 млн тонн вантажів із одеських портів до 32 країн світу через український коридор. За його словами, порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. Так, у січні було експортовано 6,3 млн тонн – цей показник майже дорівнює довоєнному рівню.

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