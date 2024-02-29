Украина и Турция продлят транспортный безвиз

Украина и Турция договорились о продлении транспортного безвиза грузовых перевозок. Также безразрешительный проезд действует для въезда пустых грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минвосстановления.

"Из всего экспорта, поставляемого в Турцию, около 15% - автомобильным транспортом. Турецкие компании импортируют к нам именно автомобильным транспортом почти 60% из всего объема товаров", - рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, в результате договоренностей сторонам больше не требуется разрешение на выполнение грузовых и транзитных перевозок. Также безразрешительный проезд действует для въезда пустых грузовиков.

Также Украина и Турция договорили об увеличении количества разрешений на грузовые перевозки в третьи страны и автобусные перевозки до 3,5 тыс. разрешений и 400 разрешений соответственно.

"Ведем работу относительно возможностей выполнения нерегулярных перевозок - договорились о 400 разрешениях на такие поездки. В ближайшее время часть этих разрешений будет доставлена в Украину для выдачи перевозчикам", - подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Работа "Зернового коридора"

В середине июля прошлого года Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина решила возобновить экспорт без участия страны-террориста. Россияне всячески пытались препятствовать работе "зернового коридора", в том числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Ранее на этой неделе вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков отметил, что Украина за 6 месяцев экспортировала более 20 млн тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор. По его словам, порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. Так, в январе было экспортировано 6,3 млн. тонн – этот показатель почти равен довоенному уровню.

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