Україна та США цього тижня хочуть завершити роботу над угодою про копалини, - Bloomberg

За словами видання, українські чиновники обговорили питання корисних копалин зі спеціальним посланцем США Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. Джерела Bloomberg повідомили про це на умовах анонімності, оскільки переговори відбулися за зачиненими дверима.

З їхніх слів, пропозиція США передбачала отримання 50% доходів від продажу ліцензій та інших прибутків з українських корисних копалин, що порушувало б українське законодавство. У відповідь Київ, мовляв, запропонував зміни до угоди, які вигідні для обох сторін.

Видання додає, що Володимир Зеленський після зустрічі із Келлогом заявив, що вона "відновила надію" щодо угоди про копалини. Хоча до цього український президент відхилив пропозицію США.

Згідно з джерелом Bloomberg, ідеальним варіантом було б підписання угоди за участю президентів США та України. При тому, що Зеленський наполягає на проведенні зустрічі з Трампом перед його можливими переговорами з Путіним.

Угода про корисні копалини

Нагадаємо, минулого тижня США запропонували Україні підписати угоду про рідкісноземельні метали. З такою ініціативою до Києва приїхав міністр фінансів США Скотт Бессент. Однак команда Зеленського відхилила початковий проєкт угоди, який передбачав доступ США до стратегічних корисних копалин України.

Зеленський відкинув пропозицію по корисні копалини й під час Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді президент зазначив, що вона не захищає інтереси України.