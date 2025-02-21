Україна та США цього тижня хочуть завершити роботу над угодою про копалини, - Bloomberg

Переговорники від України та США прагнуть подолати розбіжності в угоді щодо стратегічних корисних копалин. Роботу над документом хочуть завершити вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами видання, українські чиновники обговорили питання корисних копалин зі спеціальним посланцем США Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. Джерела Bloomberg повідомили про це на умовах анонімності, оскільки переговори відбулися за зачиненими дверима.
З їхніх слів, пропозиція США передбачала отримання 50% доходів від продажу ліцензій та інших прибутків з українських корисних копалин, що порушувало б українське законодавство. У відповідь Київ, мовляв, запропонував зміни до угоди, які вигідні для обох сторін.
Видання додає, що Володимир Зеленський після зустрічі із Келлогом заявив, що вона "відновила надію" щодо угоди про копалини. Хоча до цього український президент відхилив пропозицію США.
Згідно з джерелом Bloomberg, ідеальним варіантом було б підписання угоди за участю президентів США та України. При тому, що Зеленський наполягає на проведенні зустрічі з Трампом перед його можливими переговорами з Путіним.
Нагадаємо, минулого тижня США запропонували Україні підписати угоду про рідкісноземельні метали. З такою ініціативою до Києва приїхав міністр фінансів США Скотт Бессент. Однак команда Зеленського відхилила початковий проєкт угоди, який передбачав доступ США до стратегічних корисних копалин України.
Зеленський відкинув пропозицію по корисні копалини й під час Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді президент зазначив, що вона не захищає інтереси України.
Однак після зустрічі з Келлогом Володимир Зеленський доручив своїй команді "швидко й дуже-дуже виважено" попрацювати над угодами зі США. Президент зазначив, що Україні "потрібні сильні угоди з Америкою, які справді спрацюють".
Учора, 20 лютого, ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа надала Україні "покращений" проєкт угоди між країнами про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію.