Украина и США на этой неделе хотят завершить работу над соглашением об ископаемых, - Bloomberg

По словам издания, украинские чиновники обсудили вопросы полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом во время его визита в Киев. Источники Bloomberg сообщили об этом на условиях анонимности, поскольку переговоры проходили за закрытыми дверями.

По их словам, предложение США предусматривало получение 50% доходов от продажи лицензий и других доходов с украинских полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство. В ответ Киев, мол, предложил изменения в соглашение, которые выгодны для обеих сторон.

Издание добавляет, что Владимир Зеленский после встречи с Келлогом заявил, что она "восстановила надежду" относительно соглашения об ископаемых. Хотя до этого украинский президент отклонил предложение США.

Согласно источнику Bloomberg, идеальным вариантом было бы подписание соглашения с участием президентов США и Украины. При том, что Зеленский настаивает на проведении встречи с Трампом перед его возможными переговорами с Путиным.

Соглашение о полезных ископаемых

Напомним, на прошлой неделе США предложили Украине подписать соглашение о редкоземельных металлах. С такой инициативой в Киев приехал министр финансов США Скотт Бессент. Однако команда Зеленского отклонила первоначальный проект соглашения, который предусматривал доступ США к стратегическим полезным ископаемым Украины.

Зеленский отверг предложение по полезным ископаемым и во время Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда президент отметил, что оно не защищает интересы Украины.