Україна та США обговорять угоду про надра у Вашингтоні: Стефанішина розкрила дату

Завтра, 11 квітня, Україна та Сполучені Штати Америки (США) у Вашингтоні проведуть технічні консультації щодо угоди про корисні копалини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину під час пресконференції у Брюсселі.