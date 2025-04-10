Украина и США обсудят соглашение о недрах в Вашингтоне: Стефанишина раскрыла дату
Завтра, 11 апреля, Украина и Соединенные Штаты Америки (США) в Вашингтоне проведут технические консультации по соглашению о полезных ископаемых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину во время пресс-конференции в Брюсселе.
По словам Стефанишиной, технические консультации пройдут при участии команд Министерств юстиции и экономики Украины.
"Я не в состоянии рассматривать какие-то детали, потому что встреча будет только завтра, но я смогу прокомментировать завтра", - заявила она.
В частности подчеркнула, что ничто в будущем соглашении не может быть предметом переговоров с Украиной, что способно "подорвать действующие обязательства, которые имеет Киев, в том числе финансовые, в рамках европейской программы макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ".
Соглашение о полезных ископаемых
В феврале Киев и Вашингтон начали обсуждать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вариант документа так и не был подписан.
Недавно же Штаты передали Украине новый проект соглашения. Также стороны провели техническую онлайн-встречу по документу.
Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, недавно заявил, что Украина отправит в США техническую группу для переговоров с американскими партнерами.
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США.
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