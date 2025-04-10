Украина и США обсудят соглашение о недрах в Вашингтоне: Стефанишина раскрыла дату

Завтра, 11 апреля, Украина и Соединенные Штаты Америки (США) в Вашингтоне проведут технические консультации по соглашению о полезных ископаемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину во время пресс-конференции в Брюсселе.