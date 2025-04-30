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Україна та США можуть сьогодні підписати угоду про надра, - джерела

Фото: Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Україна та США вже сьогодні, 30 квітня, можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.

Про це РБК-Україна повідомили проінформовані джерела.

Український уряд сьогодні може затвердити текст угоди із США про економічну співпрацю.

Водночас один зі співрозмовників РБК-Україна відзначив, що Україна готова "вже сьогодні підписувати (угоду, - ред.)", а Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні. 

Зокрема джерела додали, що прямо зараз американська та українська сторони узгоджують останні технічні деталі щодо документа.  

Угода про надра

У лютому 2025-го Київ та Вашингтон планували підписати рамкову угоду про співпрацю в галузі рідкісноземельних ресурсів. Втім, цього не сталось через перепалку між президентом Володимиром Зеленським та головою Білого дому Дональдом Трампом під час візитку українського лідера до Вашингтону в кінці березня. Після цього Штати направили Україні оновлений проєкт угоди щодо видобутку корисних копалин.

Пізніше ж сторони провели низку технічних онлайн-зустрічей для обговорення умов співпраці.

На початку квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що Київ сформулював свою позицію щодо майбутньої угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні.

Як відзначав вчора, 28 квітня, Зеленський, нова угода зі Штатами стала "сильнішою" та "рівноправною".

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Сполучені Штати АмерикиРідкоземельні метали в Україні