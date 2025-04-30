Україна та США можуть сьогодні підписати угоду про надра, - джерела

Угода про надра

У лютому 2025-го Київ та Вашингтон планували підписати рамкову угоду про співпрацю в галузі рідкісноземельних ресурсів. Втім, цього не сталось через перепалку між президентом Володимиром Зеленським та головою Білого дому Дональдом Трампом під час візитку українського лідера до Вашингтону в кінці березня. Після цього Штати направили Україні оновлений проєкт угоди щодо видобутку корисних копалин.

Пізніше ж сторони провели низку технічних онлайн-зустрічей для обговорення умов співпраці.

На початку квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що Київ сформулював свою позицію щодо майбутньої угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні.

Як відзначав вчора, 28 квітня, Зеленський, нова угода зі Штатами стала "сильнішою" та "рівноправною".

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