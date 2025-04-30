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Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах, - источники

Фото: Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Украина и США уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.

Об этом РБК-Украина сообщили проинформированные источники.

Украинское правительство сегодня может утвердить текст соглашения с США об экономическом сотрудничестве.

В то же время один из собеседников РБК-Украина отметил, что Украина готова "уже сегодня подписывать (соглашение, - ред.)", а Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.

В частности источники добавили, что прямо сейчас американская и украинская стороны согласовывают последние технические детали по документу.

 

Соглашение о недрах

В феврале 2025-го Киев и Вашингтон планировали подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных ресурсов. Впрочем, этого не произошло из-за перепалки между президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом во время визита украинского лидера в Вашингтон в конце марта. После этого Штаты направили Украине обновленный проект соглашения по добыче полезных ископаемых.

Позже же стороны провели ряд технических онлайн-встреч для обсуждения условий сотрудничества.

В начале апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Киев сформулировал свою позицию относительно будущего соглашения и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.

Как отмечал позавчера, 28 апреля, Зеленский, новое соглашение со Штатами стало "сильнее" и "равноправным".

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Соединенные Штаты АмерикиРедкоземельные металлы в Украине