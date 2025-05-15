Україна та США координують мирні кроки: Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом

Україна та Сполучені Штати скоординували подальші кроки напередодні переговорів у Стамбулі та на випадок зриву мирного процесу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Фото: зустріч Андрій Сибіги з американськими колегами в Анталії (twitter.com/andrii_sybiha)

"Ми готові розвивати нашу співпрацю у конструктивний та взаємовигідний спосіб. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва має зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС підтвердив тверду і послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа і "подякував Сполученим Штатам за їхню участь".

Сибіга повідомив, що під час зустрічі сторони "детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами".

Метою діалогу була спроба розділити з президентом Володимиром Зеленським бачення подальших мирних зусиль та "скоординувати позиції впродовж цього критичного тижня".

Очільник українського МЗС 14 травня провів у турецькій Анталії зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.

Візит Сибіги до Туреччини

У середу, 14 травня, в Анталії розпочалася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув до Анталії для переговорів з партнерами України. Там він планує обговорити із західними партнерами досягнення справедливого миру в Україні.

В рамках візиту, Сибіга вже обговорив з турецьким колегою Фіданом позиції напередодні переговорів України та Росії в Стамбулі.

Мирні переговори запропонував провести 15 травня у Стамбулі російський диктатор Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський погодився відвідати переговори , щоб не ображати президента США Дональда Трампа.

Натомість сам російський диктатор не буде присутній на переговорах і прислав своїх делегатів.

За інформацією ЗМІ, Трамп також не планує брати участь у нових стамбульських перемовинах.

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