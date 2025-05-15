Украина и США координируют мирные шаги: Сибига встретился с Рубио и Грэмом

Украина и Соединенные Штаты скоординировали дальнейшие шаги накануне переговоров в Стамбуле и на случай срыва мирного процесса со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

Фото: встреча Андрей Сибиги с американскими коллегами в Анталии (twitter.com/andrii_sybiha)

"Мы готовы развивать наше сотрудничество в конструктивный и взаимовыгодный способ. Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока что она этого не сделала. Москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену", - отметил Сибига.

Глава МИД подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и "поблагодарил Соединенные Штаты за их участие".

Сибига сообщил, что во время встречи стороны "подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами".

Целью диалога была попытка разделить с президентом Владимиром Зеленским видение дальнейших мирных усилий и "скоординировать позиции в течение этой критической недели".

Глава украинского МИД 14 мая провел в турецкой Анталии встречу с госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом.

Визит Сибиги в Турцию

В среду, 14 мая, в Анталии началась неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прибыл в Анталию для переговоров с партнерами Украины. Там он планирует обсудить с западными партнерами достижения справедливого мира в Украине.

В рамках визита, Сибига уже обсудил с турецким коллегой Фиданом позиции накануне переговоров Украины и России в Стамбуле.

Стамбульские переговоры

Мирные переговоры в Стамбуле предложил провести 15 мая российский диктатор Владимир Путин, после отказа установить на фронте 30-дневное перемирие по требованию Киева и европейских партнеров - стран "Коалиции решительных".

Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять в них участие , чтобы поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа.

Однако сам российский диктатор не будет присутствовать на переговорах и прислал своих делегатов.

По информации СМИ, Трамп также не планирует участвовать в новых стамбульских переговорах. От США в них должен принять участие госсекретарь Марко Рубио.

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