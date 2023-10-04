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Україна та Швеція почали переговори про гарантії безпеки

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Швеція домовились розпочати переговори щодо укладання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Питання початку переговорів було порушено під час розмови Дмитра Кулеби зі шведським колегою Тобіасом Більстрьомом. 

"Ми також обговорили європейську інтеграцію України. Спільно працюємо над тим, щоб розпочати переговори про вступ України до ЄС цього року", - додав Кулеба. 

Гарантії безпеки для України

Україна неодноразово наполягала не необхідності створення гарантій безпеки, які допоможуть не допустити повторного вторгнення російських терористів до того, як наша країна стане членом НАТО. 

Країни "Великої сімки" вже підписали декларацію про гарантії безпеки. До неї також приєдналися інші держави.

 Як розповідав президент Володимир Зеленський, Київ укладе з союзниками перші двосторонні угоди про гарантії безпеки вже до кінця 2023 року.

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