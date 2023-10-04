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Украина и Швеция начали переговоры о гарантиях безопасности

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Вопрос начала переговоров был затронут во время разговора Дмитрия Кулебы со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом. 

"Мы также обсудили европейскую интеграцию Украины. Совместно работаем над тем, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году", - добавил Кулеба. 

Гарантии безопасности для Украины

Украина неоднократно настаивала не необходимости создания гарантий безопасности, которые помогут не допустить повторного вторжения российских террористов до того, как наша страна станет членом НАТО. 

Страны "Большой семерки" уже подписали декларацию о гарантиях безопасности. К ней также присоединились другие государства.

 Как рассказывал президент Владимир Зеленский, Киев заключит с союзниками первые двусторонние соглашения о гарантиях безопасности уже до конца 2023 года.

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