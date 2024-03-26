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Україна та Швеція планують посилювати співпрацю в атомній галузі

Стокгольм, Вівторок 26 березня 2024 07:48
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Україна та Швеція планують посилювати співпрацю в атомній галузі Фото: Україна та Швеція планують посилювати співпрацю в атомній галузі (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Україна та Швеція планують поглиблювати співпрацю в атомній галузі. Це дасть змогу посилити енергетичну безпеку країн та європейського континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства енергетики України.

Про це йшлося у ході зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та віце-прем’єр-міністра, міністра енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебби Буш у Києві.

Галущенко підкреслив, що співпраця в атомній галузі між Україною та Швецією є пріоритетом, особливо в контексті зниження впливу Росії на ринок ядерного палива та атомних технологій у Європі.

"Ми змогли показати іншим країнам, що майбутнє ядерної промисловості можливе без росії: українські фахівці "Енергоатому" працювали разом із спеціалістами заводу компанії Westinghouse у Швеції, щоб створити технологію, яка дозволила нам використовувати паливо західного виробництва на радянських реакторах ВВЕР. Тепер це паливо успішно працює на Рівненській АЕС", - додав він.

Галущенко наголосив, що "український досвід, здобутий протягом останніх воєнних років доводить, що для стійкості енергосистеми важливо мати сильну базову генерацію. Цією базовою генерацією для України є атомна, яка допомогла нам вижити вже третю зиму в умовах війни".

Ебба Буш підтримала ці погляди, зауваживши, що Швеція планує розвивати не лише відновлювану енергетику, але й атомну. Вона визнала важливість стабільної та надійної генерації енергії для забезпечення енергетичної безпеки країн, особливо в умовах непередбачуваних обставин, та висловила готовність до подальшої співпраці з Україною в цьому напрямку.

Нагадаємо, Ісландія приєднається до ініціативи Чехії по закупівлі снарядів для України. Так, країна планує виділити на це близько 2 мільйонів євро. За словами міністра закордонних справ Б'ярні Бенедиктссона, така допомога є підтримкою міжнародного права, а також захистом власних інтересів у сфері безпеки.

Крім того, Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю у сфері оборонних закупівель. У межах меморандуму Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії та "Агенція оборонних закупівель" домовилися про обмін досвідом та співпрацю у сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.

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