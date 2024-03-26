Украина и Швеция планируют усиливать сотрудничество в атомной отрасли

Украина и Швеция намерены углублять сотрудничество в атомной отрасли. Это позволит усилить энергетическую безопасность стран и европейского континента.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Министерства энергетики Украины.

Об этом шла речь в ходе встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и вице-премьер-министра, министра энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбби Буш в Киеве.

Галущенко подчеркнул, что сотрудничество в атомной отрасли между Украиной и Швецией является приоритетом, особенно в контексте снижения влияния России на рынок ядерного топлива и атомных технологий в Европе.

"Мы смогли показать другим странам, что будущее ядерной промышленности возможно без россии: украинские специалисты "Энергоатома" работали вместе со специалистами завода компании Westinghouse в Швеции, чтобы создать технологию, позволившую нам использовать топливо западного производства на советских реакторах ВВЭР. Теперь это топливо успешно работает на Ровенской АЭС", - добавил он.

Галущенко подчеркнул, что "украинский опыт, полученный в последние военные годы доказывает, что для устойчивости энергосистемы важно иметь сильную базовую генерацию. Этой базовой генерацией для Украины является атомная, которая помогла нам выжить уже третью зиму в условиях войны".

Эбба Буш поддержала эти взгляды, отметив, что Швеция планирует развивать не только возобновляемую энергетику, но и атомную. Она признала важность стабильной и надежной генерации энергии для обеспечения энергетической безопасности стран, особенно в условиях непредвиденных обстоятельств, и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с Украиной в этом направлении.