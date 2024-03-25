Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю у сфері оборонних закупівель

"Агенція оборонних закупівель" підписала меморандум з Організацією закупівель і логістики Міністерства оборони Данії. Він необхідний для співпраці у сфері оборонних закупівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Зазначається, що на зустрічі були присутні заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова, а також командувач Організації закупівель і логістики Міністерства оборони Данії генерал-лейтенант Кім Йоргенсен.

"Ми щиро вдячні нашим партнерам із Данії за стійку підтримку України. Ця подія - це ще один важливий крок у поглибленні нашої співпраці в постачанні Збройним силам України сучасного озброєння та військової техніки", - зазначив Кліменков.

Що передбачає меморандум

У межах меморандуму "Агенція оборонних закупівель" та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії домовилися про обмін досвідом та співпрацю у сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.

Фото: Зустріч (mil.gov.ua)

Безрукова сказала, що закупівлі сучасного озброєння у співпраці з міжнародними партнерами є одним із ключових фокусів "Агенції оборонних закупівель".

"І ми переконані, що посилення взаємодії з Організацією закупівель і логістики Міністерства оборони Данії сприятиме укладенню нових контрактів і модернізації наших Збройних сил", - додала Безрукова.

"Агенція оборонних закупівель"

Наприкінці січня Міністерство оборони призначило керівницею держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марину Безрукову. Також у відомстві анонсували створення Наглядової ради з професійних і компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Уже на початку лютого стало відомо, що представники України та Швеції обговорили терміни та умови придбання для України партії БМП CV-90 шведського виробництва.

А ще "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.