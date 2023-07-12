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Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Вільнюсі, де наразі проходить саміт Північноатлантичного Альянсу, Україна та Швеція підписали угоду про обмін, а також взаємний захист секретної інформації.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Україна та Швеція підписали угоду про обмін та взаємний захист секретної інформації. Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації - ключ до успіху", - відзначив Резніков.

Саміт у Вільнюсі

У Вільнюсі, з 11 по 12 липня, проходить дводенний саміт Північноатлантичного союзу, під час якого Україна бажала отримати сигнал про те, що вона стане наступним членом Альянсу після завершення війни з Росією.

Зрештою під час першого дня саміту країни-члени НАТО узгодили 3 елементи, які повинні наблизити інтеграцію України. Йдеться про:

Агентство, зі свого боку, писало про те які країни виступили проти запрошення України до НАТО та чому окремі члени Альянсу й далі побоюються "ескалації".

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