Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією

"Україна та Швеція підписали угоду про обмін та взаємний захист секретної інформації. Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації - ключ до успіху", - відзначив Резніков.

Саміт у Вільнюсі

У Вільнюсі, з 11 по 12 липня, проходить дводенний саміт Північноатлантичного союзу, під час якого Україна бажала отримати сигнал про те, що вона стане наступним членом Альянсу після завершення війни з Росією.

Зрештою під час першого дня саміту країни-члени НАТО узгодили 3 елементи, які повинні наблизити інтеграцію України. Йдеться про:

багаторічну програму допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Агентство, зі свого боку, писало про те які країни виступили проти запрошення України до НАТО та чому окремі члени Альянсу й далі побоюються "ескалації".