RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Швеция подписали соглашение об обмене секретной информацией

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Вильнюсе, где проходит саммит Североатлантического Альянса, Украина и Швеция подписали соглашение об обмене, а также взаимную защиту секретной информации.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. Доверие является краеугольным камнем крепкого партнерства. А доступ к информации - ключ к успеху", - отметил Резников.

Саммит в Вильнюсе

В Вильнюсе, с 11 по 12 июля, проходит двухдневный саммит Североатлантического союза, в ходе которого Украина желала получить сигнал о том, что она станет следующим членом Североатлантического союза после завершения войны с Россией.

В конце концов во время первого дня саммита страны-члены НАТО согласовали 3 элемента, которые должны приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

Агентство, со своей стороны, писало о том, какие страны выступили против приглашения Украины в НАТО и почему отдельные члены Альянса и дальше опасаются "эскалации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеШвецияНАТО