Україна та Швеція можуть підписати угоду щодо Gripen вже цього року

18:48 07.05.2026 Чт
2 хв
Чи є в України план фінансування закупівлі винищувачів?
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: винищувач Gripen (Getty Images)

Угода щодо закупівлі Україною винищувачів JAS 39 Gripen E виробництва компанії Saab може бути підписана вже протягом найближчих місяців.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що "переговори йдуть добре", і не виключив укладення угоди щодо Gripen цього року.

Оскільки перші поставки, за оцінками, відбудуться лише через три роки після укладення угоди, ці літаки вважаються пріоритетом для післявоєнного парку винищувачів України. Водночас виникають питання щодо їхнього фінансування.

Фінансування угоди

"У нас є план, як це фінансувати. Гадаю, за кілька місяців це стане гарною новиною для вашої країни, для нашої країни і поганою новиною для росіян", - заявив Федоров.

Йонсон повідомив Reuters, що частина з 80 мільярдів шведських крон (8,7 млрд доларів), які були виділені на допомогу Україні цього та наступного року, може бути використана для фінансування угоди.

"Ми також ведемо переговори з іншими країнами щодо того, яким внеском вони могли б допомогти. Це може бути, наприклад, підготовка персоналу або системи озброєння", - зазначив він.

Що відомо про винищувач Gripen

Gripen E (Saab JAS 39E) - сучасний багатоцільовий винищувач, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі. Він здатен як перехоплювати цілі, так і завдавати високоточних ударів.

Системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють Gripen E ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО.

Шведський літак також здатен завдавати ударів західними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor із дальністю понад 100 км. Це надає йому перевагу над більшістю російських літаків.

Нагадаємо, під час минулорічного візиту президента України до Швеції шведський прем’єр Ульф Крістерссон заявив, що сторони підписали декларацію про наміри продати Києву 100-150 сучасних Gripen серії E.

Пізніше, у листопаді, Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон підписали декларацію про наміри щодо посилення української авіації та ППО. Документ передбачає можливі контракти на приблизно 100 французьких Rafale для України.

