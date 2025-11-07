Україна та Швеція домовилися щодо локалізації виробництва Gripen, - Шмигаль

"Вчора (6 листопада, - ред.) був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією SAAB про майбутню локалізацію Gripen в Україні", - зазначив Шмигаль.

За його словами, з 2033 року виробництво винищувачів буде значно локалізовано на території України. Передбачається охоплення широкого спектру робіт - від великовузлової збірки до окремих деталей.

Шмигаль сказав, що Україна та міністерство оборони Швеції "детально відпрацювали" домовленості, зокрема щодо постачання 150 винищувачів Gripen класу ЕКО.

Український президент Володимир Зеленський зауважив, що комунікація щодо термінів постачання цих винищувачів буде обмеженою до моменту, поки не будуть підготовлені всі документи та вирішено питання фінансування. Він також наголосив, що пріоритетом для ЗСУ є авіація.

За словами українського лідера, імовірними джерелами фінансування постачання Gripen є заморожені активи Росії та двосторонні документи з партнерами.