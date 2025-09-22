Україна та Румунія скоординують дії через атаки РФ на прикордонні райони

Сирський повідомив, що розповів румунському колезі про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби українських сил оборони. Вони обговорили й інші питання, що становлять спільний інтерес, зокрема у контексті загроз, пов’язаних із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора.

"Подякував в особі генерала Георгіце Влада керівництву Румунії та всьому румунському народу за стійку політичну підтримку України та військову допомогу нашій державі, тривалу співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократії в Європі і світі", - зазначив Сирський.