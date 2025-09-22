Україна та Румунія скоординують дії через атаки РФ на прикордонні райони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Сирський написав у Telegram.
Сирський повідомив, що розповів румунському колезі про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби українських сил оборони. Вони обговорили й інші питання, що становлять спільний інтерес, зокрема у контексті загроз, пов’язаних із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора.
"Подякував в особі генерала Георгіце Влада керівництву Румунії та всьому румунському народу за стійку політичну підтримку України та військову допомогу нашій державі, тривалу співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократії в Європі і світі", - зазначив Сирський.
Нагадаємо 13 серпня, росіяни знову намагалися атакувати Україну дронами. Тоді в повітряний простір Румунії залетів дрон, який фіксувався над Одеською областю.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський дрон порушив повітряний простір Румунії і був там приблизно 50 хвилин.
У зв'язку з цим він закликав Захід не чекати, коли прилетить балістика, а навпаки, діяти превентивно. Зокрема, йдеться про спільний захист.