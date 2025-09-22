RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина и Румыния скоординируют действия из-за атак РФ на приграничные районы

Фото: Александр Сырский (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Георгице Владом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Сырский написал в Telegram.

Сырский сообщил, что рассказал румынскому коллеге о текущей ситуации в районах ведения боевых действий и ключевых потребностях украинских сил обороны. Они обсудили и другие вопросы, представляющие общий интерес, в частности в контексте угроз, связанных с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора.

"Поблагодарил в лице генерала Георгице Влада руководство Румынии и весь румынский народ за устойчивую политическую поддержку Украины и военную помощь нашему государству, длительное сотрудничество в интересах обороны Украины и защиты демократии в Европе и мире", - отметил Сырский.

 

Что произошло

Напомним, 13 августа, россияне снова пытались атаковать Украину дронами. Тогда в воздушное пространство Румынии залетел дрон, который фиксировался над Одесской областью.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и был там примерно 50 минут.

В связи с этим он призвал Запад не ждать, когда прилетит баллистика, а наоборот, действовать превентивно. В частности, речь идет о совместной защите.

