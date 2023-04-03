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Україна та Румунія проведуть першу конференцію з безпеки у Чорному морі

Фото: Україна та Румунія проведуть першу конференцію з безпеки у Чорному морі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна ініціювала проведення першої Чорноморської безпекової конференції, яку проведуть спільно з Румунією 12-13 квітня в Бухаресті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що захід буде проходити у межах діяльності Міжнародної Кримської платформи - механізму, який спрямований на звільнення Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.

Організаторами конференції виступлять МЗС України, Міноборони України, МЗС Румунії та Міністерство націоборони Румунії у партнерстві з Центром оборонних стратегій України.

У заході візьмуть участь міністри закордонних справ та міністри оборони, голови міжнародних інституцій, держпосадовці та незалежні експерти, що представляють учасників Міжнародної Кримської платформи. Вони проаналізують вплив повномасштабного вторгнення РФ на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та світі, обговорять можливу стратегію відповіді на виклики та загрози, а також основи майбутньої конфігурації системи безпеки в регіоні.

Увагу також приділять питанню інформаційної війни та кібератак.

Зазначимо, що Румунія та Німеччина обіцяють конкретні кроки у підтримці України під час боротьби проти Росії.

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