Румунія та Німеччина обіцяють конкретні кроки в спільній підтримці Україні

Німеччина та Румунія співрацюватимуть у підтримці України під час її війни проти Росії. Обіцяють здійснити багато конкретних кроків у цьому напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг канцлера ФРН Олафа Шольца і президент Румунії Клауса Йоганніса.

"Наше співробітництво в питанні підтримки України є дуже інтенсивним. Можу вас запевнити, ми будемо продовжувати це робити за допомогою дуже багатьох конкретних кроків", - заявив Шольц.

За словами канцлера, підтримка Україні стосуватиметься також ремонту військової техніки, яку передають нашим воїнам. Йдеться про створення німецьким виробником зброї Rheinmetall центру обслуговування в румунському Сату-Маре. Як відзначив Шольц, під час війни важливо ремонтувати техніку близько до кордонів України.

Також канцлер подякував Румунії за логістичну допомогу у рамках ініціативи "Шляхи солідарності" й за те, що вона прийняла велику кількість українських біженців.

Йоганніс, зі свого боку, привітав створення центру з ремонту техніки й закликав продовжувати підтримувати Україну.

"Треба продовжувати підтримувати Україну, скільки потрібно. Як на рівні ЄС, так і країн-членів", - додав президент.

Також лідери заявили про підтримку розширення Європейського союзу шляхом включення до нього України й Молдови.