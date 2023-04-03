Украина и Румыния проведут первую конференцию по безопасности в Черном море

Мероприятие будет проходить в рамках деятельности Международной Крымской платформы - механизма, направленного на освобождение Крыма, восстановление черноморской, европейской и глобальной безопасности.

Организаторами конференции выступят МИД Украины, Минобороны Украины, МИД Румынии и Министерство нацобороны Румынии в партнерстве с Центром оборонных стратегий Украины.

В мероприятии примут участие министры иностранных дел и министры обороны, главы международных институций, госчиновники и независимые эксперты, которые представляют участников Международной Крымской платформы. Они проанализируют влияние полномасштабного вторжения РФ на ситуацию безопасности в Черноморско-Азовском регионе и мире, обсудят возможную стратегию ответа на вызовы и угрозы, а также основы будущей конфигурации системы безопасности в регионе.

Внимание также будет уделено вопросу информационной войны и кибератак.

Отметим, что Румыния и Германия обещают конкретные шаги по поддержке Украины во время борьбы против России.

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