Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо

Україна та Росія провели великий обмін полоненими у вівторок, 6 травня. З російського полону звільнили 205 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.
За його словами, сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах.
"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні", - написав Зеленський.
За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, сьогодні відбувся 64-й обмін полоненими між Україною та Росією. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути вже 4757 українців.
"Багато оборонців перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення, є повернені тяжкохворі та поранені", - повідомив Лубінець.
За даними ГУР, цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.
Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.
Нагадаємо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабної війни з російського полону було звільнено понад 4000 військовополонених і цивільних.
Останній обмін полоненими відбувся у переддень Великодня, 19 квітня, тоді російського полону звільнили 277 захисників.
Попередній обмін відбувся 19 березня 2025 року. Тоді з полону вдалося звільнити 175 воїнів, ще 22 захисники повернулися завдяки заходам поза обмінами. Згодом стало відомо, що тоді з російської неволі повернулися 6 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
Раніше РБК-Україна розповідало, що Україні вдалося домовитися про окремий механізм повернення з російського полону важкопоранених і тяжкохворих громадян.
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