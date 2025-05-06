Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо

Фото: Україна та Росія провели обмін полоненими 6 травня (t.me/V_Zelenskiy_official)

Кого вдалось повернути

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, сьогодні відбувся 64-й обмін полоненими між Україною та Росією. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути вже 4757 українців.

Фото: Україна та Росія провели обмін полоненими 6 травня (t.me/dmytro_lubinetzs)

"Багато оборонців перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення, є повернені тяжкохворі та поранені", - повідомив Лубінець.

За даними ГУР, цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.