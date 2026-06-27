Україна та Росія обмінялися списками зниклих безвісти військових, - Лубінець

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, Україна та Росія активно продовжують процеси повернення громадян з неволі. Зокрема, 26 червня сторони провели третій етап масштабного обміну за формулою "1000 на 1000", під час якого додому повернулися 160 українських військовослужбовців.

Серед звільнених захисників - оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та бійці, які тримали оборону на кількох ключових напрямках фронту з 2022 року.

Окрім цього, 27 червня стало відомо, що Україні вдалося визволити з російського полону сімох цивільних громадян, яких окупанти незаконно утримували ще з початку повномасштабного вторгнення.

Людей викрадали просто з власних домівок та затримували під час окупації Маріуполя, а також Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.