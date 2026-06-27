Украина и Россия обменялись списками пропавших без вести военных, - Лубинец

Результаты переговоров

Во время вчерашнего обмена военнопленными украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. Стороны согласовали несколько конкретных шагов для дальнейшего взаимодействия.

Омбудсмены договорились о следующих пунктах:

продолжить взаимные посещения военнопленных

продолжить верификацию украинцев в российском плену

обменяться запросами о получении копий документов в рамках гражданско-правовых отношений

"Мы с российским уполномоченным обменялись большими списками военнослужащих обеих сторон, пропавших без вести при особых обстоятельствах, для верификации их пребывания в плену", - отметил Дмитрий Лубинец.

Он также добавил, что стороны отдельно договорились продолжать эту работу и дальше.

"Акцентирую: для меня главный результат, который поможет нашим гражданам: тем, кто в плену. Пропавшим без вести. Их родным", - подчеркнул украинский уполномоченный.