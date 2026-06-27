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Украина и Россия обменялись списками пропавших без вести военных, - Лубинец

15:30 27.06.2026 Сб
2 мин
Омбудсмены согласовали конкретные шаги по розыску и верификации людей
aimg Сергей Козачук
Фото: встреча Лубинца с Лантратовой (t.me/dmytro_lubinetzs)

Украина и Россия продолжат взаимные посещения военнопленных и верификацию находящихся в плену граждан. Соответствующие договоренности были достигнуты во время последнего обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Результаты переговоров

Во время вчерашнего обмена военнопленными украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. Стороны согласовали несколько конкретных шагов для дальнейшего взаимодействия.

Омбудсмены договорились о следующих пунктах:

  • продолжить взаимные посещения военнопленных
  • продолжить верификацию украинцев в российском плену
  • обменяться запросами о получении копий документов в рамках гражданско-правовых отношений

"Мы с российским уполномоченным обменялись большими списками военнослужащих обеих сторон, пропавших без вести при особых обстоятельствах, для верификации их пребывания в плену", - отметил Дмитрий Лубинец.

Он также добавил, что стороны отдельно договорились продолжать эту работу и дальше.

"Акцентирую: для меня главный результат, который поможет нашим гражданам: тем, кто в плену. Пропавшим без вести. Их родным", - подчеркнул украинский уполномоченный.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, Украина и Россия активно продолжают процессы возвращения граждан из неволи. В частности, 26 июня стороны провели третий этап масштабного обмена по формуле "1000 на 1000", во время которого вернулись домой 160 украинских военнослужащих.

Среди уволенных защитников - защитники Мариуполя, "Азовстали" и бойцы, которые держали оборону на нескольких ключевых направлениях фронта с 2022 года.

Кроме этого, 27 июня стало известно, что Украине удалось освободить из российского плена семь гражданских граждан, которых кафиры незаконно удерживали еще с начала полномасштабного вторжения.

Людей похищали прямо из своих домов и задерживали во время оккупации Мариуполя, а также Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

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