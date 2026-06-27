Україна повернула з російського полону ще сімох цивільних
Україні вдалося повернути додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія роками незаконно утримувала у неволі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Звільнені з полону українці віком від 35 до 66 років, яких незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської (Бучанський район), Харківської, Запорізької та Луганської областей.
Одного із українців росіяни викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України. Іншого українця - по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.
Серед звільнених також - доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади "Ангели Тайри" в Маріуполі. Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку нам вдалося повернути додому раніше.
Останній обмін полоненими
Нагадаємо, вчора, 26 червня, Україна та Росія провели третій етап обміну "1000 на 1000". У рамках обміну вдалось повернути з РФ 160 українців.
Серед звільнених є військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, військові з Нацгвардії та прикордонники.
Це бійці, які захищали Маріуполь, "Азовсталь", Донецький, Луганський, Харківський, Запорізький, Київський, Чернігівський та Сумський напрямок.
Визволені з неволі бійці перебували у полоні з 2022 року.
Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 66.