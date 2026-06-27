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Україна та Росія обмінялися списками зниклих безвісти військових, - Лубінець

15:30 27.06.2026 Сб
2 хв
Омбудсмени узгодили конкретні кроки щодо розшуку та верифікації людей
aimg Сергій Козачук
Україна та Росія обмінялися списками зниклих безвісти військових, - Лубінець Фото: зустріч Лубінця з Лантратовою (t.me/dmytro_lubinetzs)
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Україна та Росія продовжать взаємні відвідування військовополонених та верифікацію громадян, які перебувають у полоні. Відповідних домовленостей було досягнуто під час останнього обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Результати перемовин

Під час учорашнього обміну військовополоненими український омбудсмен Дмитро Лубінець провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони узгодили кілька конкретних кроків для подальшої взаємодії.

Омбудсмени домовилися про такі пункти:

  • продовжити взаємні відвідування військовополонених
  • продовжити верифікацію українців у російському полоні
  • обмінятися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин

"Ми з російською уповноваженою обмінялися великими списками військовослужбовців обох сторін, зниклих безвісти за особливих обставин, для верифікації їхнього перебування у полоні", - зазначив Дмитро Лубінець.

Він також додав, що сторони окремо домовилися продовжувати цю роботу й надалі.

"Акцентую: для мене головне результат, який допоможе нашим громадянам: тим, хто у полоні. Зниклим безвісти. Їхнім рідним", - підкреслив український уповноважений.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, Україна та Росія активно продовжують процеси повернення громадян з неволі. Зокрема, 26 червня сторони провели третій етап масштабного обміну за формулою "1000 на 1000", під час якого додому повернулися 160 українських військовослужбовців.

Серед звільнених захисників - оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та бійці, які тримали оборону на кількох ключових напрямках фронту з 2022 року.

Окрім цього, 27 червня стало відомо, що Україні вдалося визволити з російського полону сімох цивільних громадян, яких окупанти незаконно утримували ще з початку повномасштабного вторгнення.

Людей викрадали просто з власних домівок та затримували під час окупації Маріуполя, а також Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.

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Російська Федерація Україна Обмін полоненими Війна в Україні Дмитро Лубінець
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