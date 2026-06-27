ua en ru
Сб, 27 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и Россия обменялись списками пропавших без вести военных, - Лубинец

15:30 27.06.2026 Сб
2 мин
Омбудсмены согласовали конкретные шаги по розыску и верификации людей
aimg Сергей Козачук
Украина и Россия обменялись списками пропавших без вести военных, - Лубинец Фото: встреча Лубинца с Лантратовой (t.me/dmytro_lubinetzs)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина и Россия продолжат взаимные посещения военнопленных и верификацию находящихся в плену граждан. Соответствующие договоренности были достигнуты во время последнего обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Результаты переговоров

Во время вчерашнего обмена военнопленными украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. Стороны согласовали несколько конкретных шагов для дальнейшего взаимодействия.

Омбудсмены договорились о следующих пунктах:

  • продолжить взаимные посещения военнопленных
  • продолжить верификацию украинцев в российском плену
  • обменяться запросами о получении копий документов в рамках гражданско-правовых отношений

"Мы с российским уполномоченным обменялись большими списками военнослужащих обеих сторон, пропавших без вести при особых обстоятельствах, для верификации их пребывания в плену", - отметил Дмитрий Лубинец.

Он также добавил, что стороны отдельно договорились продолжать эту работу и дальше.

"Акцентирую: для меня главный результат, который поможет нашим гражданам: тем, кто в плену. Пропавшим без вести. Их родным", - подчеркнул украинский уполномоченный.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, Украина и Россия активно продолжают процессы возвращения граждан из неволи. В частности, 26 июня стороны провели третий этап масштабного обмена по формуле "1000 на 1000", во время которого вернулись домой 160 украинских военнослужащих.

Среди уволенных защитников - защитники Мариуполя, "Азовстали" и бойцы, которые держали оборону на нескольких ключевых направлениях фронта с 2022 года.

Кроме этого, 27 июня стало известно, что Украине удалось освободить из российского плена семь гражданских граждан, которых кафиры незаконно удерживали еще с начала полномасштабного вторжения.

Людей похищали прямо из своих домов и задерживали во время оккупации Мариуполя, а также Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Обмен пленными Война в Украине Дмитрий Лубинец
Новости
"Фламинго" ударили по одному из ключевых заводов "оборонки" РФ в Волгограде (видео)
"Фламинго" ударили по одному из ключевых заводов "оборонки" РФ в Волгограде (видео)
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN