Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі

"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону", - написав Умєров.

Він розповів, за результатами цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Вже найближчим часом відбудуться технічні консультації.

"Йдеться про звільнення 1 200 українців. Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти", - додав секретар РНБО.

Також Умєров наголосив, що робота відбувається без пауз, "щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома - за сімейним столом і поруч із рідними".