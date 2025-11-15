UA

Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі

Фото: Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Україна та РФ знову почнуть обмін полоненими. Наразі очікується, що наша держава звільнить з полону РФ 1200 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону", - написав Умєров.

Він розповів, за результатами цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Вже найближчим часом відбудуться технічні консультації.

"Йдеться про звільнення 1 200 українців. Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти", - додав секретар РНБО.

Також Умєров наголосив, що робота відбувається без пауз, "щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома - за сімейним столом і поруч із рідними".

Переговори України та РФ

Нагадаємо, що після приходу до влади президента США Дональда Трампа, Україна та Росія в травні цього року відновили переговори в Стамбулі.

В ході трьох раундів зустрічей (травні, червні та липні) сторони намагалися досягти миру. Українська сторона неодноразово заявляла про готовність припинення вогню і зупинки бойових дій по лінії фронту, проте Кремль відмовився погодитися на припинення вогню. Причому, судячи з незмінних вимог РФ, Москва поки що не має наміру завершувати війну.

У той же час у сторін все ж був позитив у гуманітарному плані. Сторони провели неодноразові обміни полоненими, а також тілами загиблих солдатів.

Однак днями, 12 листопада, заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року завершилися майже без результату, тому зараз вони призупинені.

"Оскільки нинішні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, вони тепер припинені", - підкреслив Кислиця.

