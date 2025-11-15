RU

Украина и РФ возобновят обмен пленными: Умеров рассказал детали

Фото: Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина и РФ снова начнут обмен пленными. Сейчас ожидается, что наше государство освободит из плена РФ 1200 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена", - написал Умеров.

Он рассказал, по результатам этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Уже в ближайшее время состоятся технические консультации.

"Речь идет об освобождении 1 200 украинцев. В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты", - добавил секретарь СНБО.

Также Умеров отметил, что работа происходит без пауз, "чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома - за семейным столом и рядом с родными".

Переговоры Украины и РФ

Напомним, что после прихода к власти президента США Дональда Трампа, Украина и Россия в мае этого года возобновили переговоры в Стамбуле.

В ходе трех раундов встреч (мае, июне и июле) стороны пытались достичь мира. Украинская сторона неоднократно заявляла о готовности прекращения огня и остановки боевых действий по линии фронта, однако Кремль отказался согласиться на прекращение огня. Причем, судя по неизменным требованиям РФ, Москва пока что не намерена завершать войну.

В то же время у сторон все же был позитив в гуманитарном плане. Стороны провели неоднократные обмены пленными, а также телами погибших солдат.

Однако на днях, 12 ноября, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с РФ в этом году завершились почти без результата, поэтому сейчас они приостановлены.

"Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь приостановлены", - подчеркнул Кислица.

