Украина и РФ возобновят обмен пленными: Умеров рассказал детали

"По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена", - написал Умеров.

Он рассказал, по результатам этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Уже в ближайшее время состоятся технические консультации.

"Речь идет об освобождении 1 200 украинцев. В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты", - добавил секретарь СНБО.

Также Умеров отметил, что работа происходит без пауз, "чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома - за семейным столом и рядом с родными".