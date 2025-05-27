Стало известно, были ли военнопленные КНДР в списках обмена "1000 на 1000"

Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Пленные из Северной Кореи не были в списке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Двое северокорейских солдат, находящихся в плену в Украине, не участвовали в недавнем обмене военнопленными между Киевом и Москвой.

По словам депутата южнокорейского парламента Ю Йон-вона, военных на фамилии Ри и Бек не включили в список обмена по просьбе Сеула к Киеву.

Южная Корея готова принять их, если они захотят перейти на ее сторону. Один из пленных - Ри выразил желание переехать в Южную Корею.

Как пишет издание, депутат встречался с обоими солдатами во время визита в Украину в феврале. По его словам, Ри боится репатриации в Северную Корею из-за угрозы наказания для себя и семьи.

Северная Корея с октября 2024 года активно привлекает свои войска на стороне России в войне против Украины.