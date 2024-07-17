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Україна та РФ планують сьогодні великий обмін полоненими за посередництва ОАЕ, - Bloomberg

Середа 17 липня 2024 04:38
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Україна та РФ планують сьогодні великий обмін полоненими за посередництва ОАЕ, - Bloomberg Фото: обмін полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Володимир Костирін

Між Україною та РФ готується обмін полоненими в рамках угоди, якій сприяли Об’єднані Арабські Емірати. В рамках цього вдасться звільнити 90 захоплених російськими окупантами українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що обмін має відбутися вранці у середу.

Як розповіло Bloomberg джерело, знайоме з питанням, загалом Україна та РФ мають намір тоді обмінятися 180 полоненими.

Це стане шостим обміном цього року, здійсненим за посередництва держави Перської затоки ОАЕ.

Також вказується, що кожна сторона планувала звільнити 90 полонених, якщо угода буде виконана, розповіли західному виданню особи, які побажали залишитися неназваною.

"Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб", - пише Bloomberg.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими з РФ. Тоді додому повернулися 90 захисників. А 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році. Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них - двоє священників.

Додамо, 10 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна при підтримці ОАЕ планує великий обмін з Росією, у ході якого повернуть жінок-військовополонених.

Зазначимо також, що за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, наразі у російській неволі знаходяться понад 400 українських жінок.

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Обмін полоненими
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