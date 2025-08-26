Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених, - Лубінець

Деталі обміну

Нагадаємо, Україна на День незалежності провела новий обмін полоненими з РФ. Додому повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Також були визволені восьмеро цивільних українців.

Так, з полону вдалося повернути журналіста Дмитра Хилюка. Він перебував у полоні з 2022 року як цивільний заручник. Зокрема, росіяни викрали його біля власного будинку в Козаровичах у Київській області.

Також повернувся додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Серед звільнених цивільних громадян і медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри". Він врятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

