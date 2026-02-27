Україна та РФ домовились про локальне перемир'я для ремонту ЗАЕС: чи є терміни

"За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволить відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції", - повідомили у МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі також повідомив, що в районі проведення ремонтних робіт триває розмінування, яке повинно забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад.

Перемир'я навколо ЗАЕС

Нагадаємо, що за останні місяці між Україною та РФ оголошувалось вже кілька локальних припинень вогню, під час яких ремонтні бригади відновлювали пошкоджені лінії електропередач.

Раніше Гроссі повідомив, що у січні агентство почало консультації щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню приблизно за 10 кілометрів від пошкодженого розподільчого пристрою 330 кВ Запорізької АЕС.