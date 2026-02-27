Украина и РФ договорились о локальном перемирии для ремонта ЗАЭС: есть ли сроки

"При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволит восстановить резервное электроснабжение 330 кВ для Запорожской атомной электростанции", - сообщили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси также сообщил, что в районе проведения ремонтных работ продолжается разминирование, которое должно обеспечить безопасный доступ ремонтных бригад.

Перемирие вокруг ЗАЭС

Напомним, что за последние месяцы между Украиной и РФ объявлялось уже несколько локальных прекращений огня, во время которых ремонтные бригады восстанавливали поврежденные линии электропередач.

Ранее Гросси сообщил, что в январе агентство начало консультации по установлению временной зоны прекращения огня примерно в 10 километрах от поврежденного распределительного устройства 330 кВ Запорожской АЭС.