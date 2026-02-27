Украина и РФ договорились о локальном перемирии для ремонта ЗАЭС: есть ли сроки

Украина и Российская Федерация договорились о локальном перемирии для ремонта высоковольтной ЛЭП, которая питает Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.
"При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволит восстановить резервное электроснабжение 330 кВ для Запорожской атомной электростанции", - сообщили в МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси также сообщил, что в районе проведения ремонтных работ продолжается разминирование, которое должно обеспечить безопасный доступ ремонтных бригад.
Напомним, что за последние месяцы между Украиной и РФ объявлялось уже несколько локальных прекращений огня, во время которых ремонтные бригады восстанавливали поврежденные линии электропередач.
Ранее Гросси сообщил, что в январе агентство начало консультации по установлению временной зоны прекращения огня примерно в 10 километрах от поврежденного распределительного устройства 330 кВ Запорожской АЭС.
Из-за боевых действий последняя резервная линия электропередач 330 кВ была отключена, и станция сейчас зависит только от одной работающей линии 750 кВ.
Также напомним, что 30 декабря вблизи Запорожской атомной электростанции успешно завершился важный ремонт линии электропередач. За несколько дней до этого МАГАТЭ договаривалось о временном перемирии на ЗАЭС, что позволило начать ремонт поврежденной ЛЭП.