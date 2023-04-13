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Японія у 2023 році збільшить допомогу Україні до 3,5 млрд доларів: на що підуть кошти

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 15:48
Японія у 2023 році збільшить допомогу Україні до 3,5 млрд доларів: на що підуть кошти Фото: Японія надасть Україні 3,5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Про це заявив міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, від початку повномасштабної війни Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустріч з міністром фінансів Японії наголосив, що в умовах війни зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

"Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на Росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України", - зазначив Марченко.

Під час обговорення відновлення та реконструкції країни, Марченко зазначив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів та приватного сектору.

Нагадаємо, що за спільною оцінкою уряду України, Світового банку, Європейської Комісії та ООН, потреби України на швидке відновлення у 2023 році оцінюються в 14,1 млрд доларів.

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