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Украина и Япония начнут сотрудничество в сфере киберзащиты, - Федоров

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 18:32
Украина и Япония начнут сотрудничество в сфере киберзащиты, - Федоров Фото: вице-премьер-министр Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина и Япония подписали трехсторонний меморандум, который позволит начать диджитал-сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, сотрудничество стран будет сфокусировано на сфере киберзащиты. Это позволит лучше защитить украинские объекты критической инфраструктуры.

"Япония имеет опыт и экспертизу качественного противодействия кибератакам. Также договорились обмениваться лучшими IT-практиками и цифровыми решениями. Со своей стороны делимся опытом быстрого запуска онлайн-услуг и подходом mobile first. Япония только в начале этого пути. Полтора года назад японцы основали Министерство цифровизации ", – написал Федоров.

Япония провела модернизацию госреестра и запустила пластиковый документ "My Number Card". Им в стране пользуется уже более 96 миллионов человек – это 76% населения страны. Документ позволяет верифицировать человека, чтобы быстро получить госуслуги или уплатить налоги онлайн.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд. долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.

Также ранее мы писали, что японское государственное агентство JICA предоставит Украине 400 млн долларов безвозвратной помощи в рамках Программы экстренного восстановления, направленной на критическую инфраструктуру. Соглашение подписали представители JICA и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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