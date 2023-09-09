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Україна та Японія домовилися про початок переговорів про гарантії безпеки

Фото: Володимир Зеленський, президент України й Хаяші Йошімасу, міністр закордонних справ Японії (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу, який прибув сьогодні з візитом до Києва. Домовились про початок переговорів щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7", - пише президент. 

Зеленський подякував міністру за чітку позицію Японії, яка сьогодні залишається ключовим партнером України в Азії та продовжує підтримку для нашої країни. 

Візит Хаяші до України 

Сьогодні, 9 вересня, до Києва  прибув голова Міністерства закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це перший візит міністра з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста. 

Як відзначали в МЗС, Хаяші зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою з яким обговорить участь країни у роботі міжнародної спільноти, щоб "якнайшвидше покласти край російському вторгненню". 

Зокрема разом з міністром до України прибудуть  керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group.

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