Україна та Японія домовилися про початок переговорів про гарантії безпеки

"Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7", - пише президент.

Зеленський подякував міністру за чітку позицію Японії, яка сьогодні залишається ключовим партнером України в Азії та продовжує підтримку для нашої країни.

Візит Хаяші до України

Сьогодні, 9 вересня, до Києва прибув голова Міністерства закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це перший візит міністра з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста.

Як відзначали в МЗС, Хаяші зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою з яким обговорить участь країни у роботі міжнародної спільноти, щоб "якнайшвидше покласти край російському вторгненню".

Зокрема разом з міністром до України прибудуть керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group.