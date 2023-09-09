Украина и Япония договорились о начале переговоров о гарантиях безопасности

"Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7", - пишет президент.

Зеленский поблагодарил министра за четкую позицию Японии, которая сегодня остается ключевым партнером Украины в Азии и продолжает поддержку для нашей страны.

Визит Хаяши в Украину

Сегодня, 9 сентября, в Киев прибыл глава Министерства иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса. Это первый визит министра с начала полномасштабного вторжения страны-террориста.

Как отмечали в МИД, Хаяши встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой с которым обсудит участие страны в работе международного сообщества, чтобы "как можно быстрее положить конец российскому вторжению".

В частности вместе с министром в Украину прибудут руководители японских фирм, в том числе Хироши Микитани, основатель и генеральный директор Rakuten Group.