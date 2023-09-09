Україна та Японія домовилися про початок переговорів про гарантії безпеки
Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу, який прибув сьогодні з візитом до Києва. Домовились про початок переговорів щодо гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
"Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7", - пише президент.
Зеленський подякував міністру за чітку позицію Японії, яка сьогодні залишається ключовим партнером України в Азії та продовжує підтримку для нашої країни.
Візит Хаяші до України
Сьогодні, 9 вересня, до Києва прибув голова Міністерства закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це перший візит міністра з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста.
Як відзначали в МЗС, Хаяші зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою з яким обговорить участь країни у роботі міжнародної спільноти, щоб "якнайшвидше покласти край російському вторгненню".
Зокрема разом з міністром до України прибудуть керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group.
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