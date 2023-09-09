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Украина и Япония договорились о начале переговоров о гарантиях безопасности

Суббота 09 сентября 2023 15:00
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Украина и Япония договорились о начале переговоров о гарантиях безопасности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Хаяши Йошимасу, министр иностранных дел Японии (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу, который прибыл сегодня с визитом в Киев. Договорились о начале переговоров по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7", - пишет президент.

Зеленский поблагодарил министра за четкую позицию Японии, которая сегодня остается ключевым партнером Украины в Азии и продолжает поддержку для нашей страны.

Визит Хаяши в Украину

Сегодня, 9 сентября, в Киев прибыл глава Министерства иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса. Это первый визит министра с начала полномасштабного вторжения страны-террориста.

Как отмечали в МИД, Хаяши встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой с которым обсудит участие страны в работе международного сообщества, чтобы "как можно быстрее положить конец российскому вторжению".

В частности вместе с министром в Украину прибудут руководители японских фирм, в том числе Хироши Микитани, основатель и генеральный директор Rakuten Group.

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