Украина и Япония договорились об особенном глобальном партнерстве

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Этот документ отражает наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать. Мы достигли самых содержательных отношений за более 30 лет, но это лишь фундамент для того, что можем достичь в дальнейшем", - отметил глава государства.

При этом он добавил, что сотрудничество Украины и Японии усилит глобальную безопасность и приближает время, когда снова наступит мир.