Україна та Польща спільно працюватимуть над модернізацією МіГ-29

Передача Україні винищувачів МіГ-29

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.

Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ.

Передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.

Польський президент Кароль Навроцький підтвердив, що Польща не відкидає можливості обміну винищувачів МіГ-29 на українські антидронові технології.

За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.