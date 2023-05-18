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Україна та Польща можуть укласти новий договір про добросусідство

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Четвер 18 травня 2023 00:38
Україна та Польща можуть укласти новий договір про добросусідство Фото: Польща прагне оновити базовий договір з Україною про добросусідство (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Польща до кінця 2023 року сподівається підписати новий договір з Україною про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, Польща прагне укласти договір, який “перетворить наші відносини на справді стратегічні, поглибить наше партнерство не лише на рівні держав, а й суспільств, і відкриє двері для розвитку обох економік”.

“Ми маємо намір підписати оновлений основний договір, щойно обидві сторони завершать роботу над його змістом. Ми прагнемо, щоб це сталося ще в цьому році”,- зазначив речник МЗС Польщі.

Нагадаємо, Анджей Дуда заявив, що Польща готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати.

Водночас польский лідер зазначив, що у них занадто мало винищувачів F-16, щоб говорити про передачу їх Україні. Проте вони підтримують навчання українських пілотів.

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